Carbajosa destinará 811.000 euros a crear una 'Ruta Saludable'

Carbajosa de la Sagrada ha aprobado una inversión de 811.000 euros para crear la 'Ruta Saludable'. Se trata del "gran proyecto de la legislatura en materia medioambiental y de bienestar" y este martes ha logrado el voto favorable del pleno gracias a los votos del PP y del concejal no adscrito.

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Se trata de un proyecto que pretende crear una ruta urbana con recorridos peatonales que supondrá la reparación de firmes, así como de la mejora de la vegetación de las zonas por las que se desarrolle el trazado. Además se instalarán elementos de señalización, así como zonas de descanso y de ejercicio al aire libre. Para hacer frente a esta infraestructura el pleno ha aprobado la aportación municipal de 311.291,31 euros mediante un suplemento de crédito financiado con cargo al superávit. El alcalde ha recordado durante la sesión que la Diputación de Salamanca aporta una subvención de 350.000€ del coste total de esta infraestructura y ha recalcado que esta inversión "ni altera ni perjudica a otros proyectos que se llevan y llevarán a cabo en el municipio". Su tramitación y licitación se inician en este ejercicio 2026, proyectando la ejecución material y el reconocimiento de obligaciones para 2027 de cara a cumplir los plazos de la subvención.

Además, el pleno ha dado luz verde con el apoyo de todos los grupos, a la financiación con cargo al superávit de 2025 a varias inversiones, con un presupuesto de 265.000 euros. También ha aprobado un modificación de créditos por valor de 265.000,00 euros, destinados a atender desviaciones urgentes en el gasto corriente con cargo al remanente de tesorería para gastos generales. Así, 115.000 euros irán para el canon de vertido de aguas residuales, incrementado "debido al aumento de los caudales conducidos por la red a raíz de las abundantes lluvias registradas entre enero y marzo de 2026, computados en las liquidaciones con Santa Marta de Tormes" y 150.000 euros al gasto de agua potable "motivado por el incremento de la demanda estival por las altas temperaturas (mayor riego de zonas verdes) y por las averías graves surgidas en la red de riego de la urbanización Navahonda, lo que ha forzado el uso de la red municipal y ha elevado el consumo eléctrico de los equipos de bombeo de Valdehigal".