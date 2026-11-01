Carbajosa aprueba la remodelación integral del Parque Ciudad de los Niños con una inversión de 580.000 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha aprobado el Proyecto Global 'Ciudad de los Niños', una iniciativa de renovación urbana con un presupuesto de 580.126,67 euros. El proyecto se financia de forma conjunta entre la Diputación de Salamanca, que aporta unos 435.000 euros a través del Plan de Apoyo Municipal (PAM), y el propio consistorio, que suma 145.000 euros de fondos propios. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de dos meses.

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La actuación solucionará el deterioro de las zonas ajardinadas, el firme irregular y los problemas de limpieza derivados de las antiguas áreas de arena. Como gran novedad, se sustituirá el pavimento continuo de caucho reciclado por un sistema de césped artificial policromo de varios grosores, adaptado a las alturas de caída de cada juego. Con esta medida se busca evitar la degradación térmica, los microplásticos y la toxicidad por compuestos volátiles, ofreciendo un espacio más higiénico, seguro y accesible.

El nuevo recinto contará con una gran estructura multijuego con capacidad para 52 niños, una pista multideporte y un área de calistenia para jóvenes y adultos. Además, se instalarán elementos de sombreado, se renovará el alumbrado por otro de mayor eficiencia energética, se mejorará el drenaje del suelo y se implantará un sistema de riego eficiente para regenerar la vegetación.