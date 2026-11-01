Salamanca impulsa el envejecimiento activo en noviembre con la programación de los ‘Findes Activos’

El Ayuntamiento de Salamanca mantiene durante el mes de noviembre la iniciativa ‘Findes Activos’ para fomentar la convivencia, el ocio saludable y la participación social de las personas mayores. Las actividades, organizadas en colaboración con la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa), se desarrollarán con entrada libre hasta completar aforo en los centros municipales de Trastormes, Juan de la Fuente, Tierra Charra, Victoria Adrados y Trujillo.

La programación de los fines de semana incluye talleres de memoria y lectoescritura, cine clásico, juegos de mesa, dinámicas de ingenio, manualidades y demostraciones de cocina al microondas. Además, destacan las sesiones de baile de los viernes en Trastormes con las actuaciones de los grupos Casanova, Oro Negro y J. Mora, así como la actividad cultural ‘Celebración de la tradición y la longevidad’, impartida por el Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca.