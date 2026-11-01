Salamanca sumará tres nuevas plazas judiciales y una Sección de Violencia sobre la Mujer en 2027

La Junta de Castilla y León ha informado favorablemente ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre la asignación de nuevas unidades judiciales en la provincia de Salamanca para el año 2027.

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Estas plazas se enmarcan en el reparto territorial de las 500 unidades que se crearán en España al amparo de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En concreto, Salamanca se beneficiará de una plaza de magistrado en la Sección Única de la Audiencia Provincial, correspondiente a los órdenes civil y penal, así como de la plaza número 3 de la Sección de lo Penal dentro del Tribunal de Instancia.

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