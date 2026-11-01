Entre las 56 personas identificadas entre los 69 fallecidos del accidente de Urda se encuentra Manuel Castrillo Tambay, muy vinculado a la empresa salmantina Mirat.

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Tal y como ha difundido la corporación, Castrillo era una persona muy ligada con el grupo, ya que era accionista del mismo y miembro de la familia Mirat.

Desde la compañía, no han dudado en dedicarle unas emotivas palabras: "Quienes tuvimos la suerte de conocer a Manuel recordaremos siempre su cercanía, su ilusión por los asuntos de Mirat, su apoyo al equipo directivo y, en fin, su compromiso con los valores que han guiado a esta casa durante generaciones".

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