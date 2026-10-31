Un herido tras la colisión de dos turismos en la calle Cruz de Caravaca

Una colisión entre dos turismos ha protagonizado la noche de este sábado en Salamanca.
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El accidente ha tenido lugar a la altura del número 10 de la calle Cruz de Caravaca, cerca del conocido parque Picasso.
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Tras el choque, un varón de unos 45 años, que se encuentra consciente, ha resultado herido y presenta dolor en el cuello.
Así, hasta el lugar se han trasladado varios agentes de la Policía Local de Salamanca, además de una ambulancia enviada por el Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl.