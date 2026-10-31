Una colisión entre dos turismos ha protagonizado la noche de este sábado en Salamanca.

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El accidente ha tenido lugar a la altura del número 10 de la calle Cruz de Caravaca, cerca del conocido parque Picasso.

Un herido tras la colisión de dos turismos en la calle Cruz de Caravaca - Asier Galache

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Tras el choque, un varón de unos 45 años, que se encuentra consciente, ha resultado herido y presenta dolor en el cuello.