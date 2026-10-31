Una colisión entre dos turismos deja cinco heridos en Villamayor

A las 19:15 horas de este sábado 31 de octubre, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha registrado un accidente de tráfico en el municipio salmantino de Villamayor.

Publicidad Publicidad

La colisión, donde han entado involucrados dos turismos. ha ocurrido a la altura del número 26 de la calle Filiberto Villalobos.

El choque, tal y como informan desde el 1-1-2, ha dejado cinco heridos leves que se encuentran conscientes. Entre ellos, se encuentran tres varones de entre 25 y 30 años; y dos mujeres de unos 45 y de unos 27 años.

Publicidad Publicidad