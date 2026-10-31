Una colisión entre dos turismos deja cinco heridos en Villamayor

A las 19:15 horas de este sábado 31 de octubre, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha registrado un accidente de tráfico en el municipio salmantino de Villamayor.
La colisión, donde han entado involucrados dos turismos. ha ocurrido a la altura del número 26 de la calle Filiberto Villalobos.
El choque, tal y como informan desde el 1-1-2, ha dejado cinco heridos leves que se encuentran conscientes. Entre ellos, se encuentran tres varones de entre 25 y 30 años; y dos mujeres de unos 45 y de unos 27 años.
Hasta el lugar se han trasladado la Policía Local de Villamayor y el Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado ambulancia al lugar, que finalmente ha trasladado a dos de las personas heridas hasta el Hospital Universitario de Salamanca. Los otros tres afectados, en cambio, han llegado hasta el complejo sanitario por sí mismos.