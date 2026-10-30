Un nuevo mural decora el túnel del aparcamiento junto al centro de salud de Santa Marta

Santa Marta de Tormes tiene nuevo mural que decora el túnel del aparcamiento ubicado en la plazoleta contigua al nuevo edificio del Centro de Salud de Santa Marta de Tormes. La obra ha cambiado la imagen de la plaza gracias al mural de gran formato que se ha pintado tanto por la parte exterior del túnel como en su interior.

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‘Del asfalto al bosque’ es el título del mural de la obra con la que el artista local, Rober Bece, ha logrado “disolver las barreras de la arquitectura urbana, convirtiendo el tránsito diario en un paseo por un bosque de ensueño”, como él mismo ha explicado.

Este aparcamiento, que se encuentra en la calle Padre Ignacio Ellacuría, ha transformado la entrada y salida de la zona de estacionamiento en un frondoso bosque que destaca entre las edificaciones del municipio.

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Gracias a este mural, la parte exterior de la estructura interactúa con su entorno a través de colinas verdes, vegetación fluida y elementos inspirados en la naturaleza, como ríos, rocas y cascadas.

Al cruzar el umbral hacia el interior del túnel, el paisaje evoluciona de manera envolvente gracias a un denso bosque de árboles con follaje en tonos cobrizos y dorados, praderas luminosas, rocas detalladas y un horizonte profundo que parece disolverse en el fondo.