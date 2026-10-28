El Museo de Arte Contemporáneo de Santa Marta se convertirá en un pasaje del terror

El Museo de Arte Contemporáneo de Santa Marta de Tormes se convertirá en un pasaje del terror con motivo de la celebración de Halloween.

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La tarde-noche del jueves 29 de octubre, los vecinos de la localidad y los visitantes que acudan podrán disfrutar de una visita guiada teatralizada de acceso gratuito que fusionará arte, entretenimiento y terror.

Los alumnos de la rama turística del Programa Mixto de Empleo y Formación ‘Eventos sostenibles y prevención de incendios’ será quienes se encargen de la puesta en marcha de esta actividad abierta para todos los públicos.

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