Carbajosa programa talleres infantiles y actividades culturales para los mayores durante la primera quincena de noviembre

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha presentado su programación de actividades para la primera quincena de noviembre, con propuestas dirigidas tanto a los más pequeños como a los mayores del municipio. La iniciativa, impulsada a través de las Concejalías de Cultura y de Mayores.

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Talleres infantiles en la Casa de Cultura Los niños podrán participar en diferentes talleres que se desarrollarán en horario de tarde, de 17:30 a 19:00 horas, en la Casa de Cultura.

La programación arrancará el miércoles 4 de noviembre con el taller ‘Erizos de colores’. Posteriormente, los días lunes 9 y miércoles 11 de noviembre, será el turno de los talleres de ‘Arte y pintura’, que contarán con 20 plazas disponibles en cada sesión.

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Las inscripciones deberán realizarse obligatoriamente de forma telemática a través de la página web oficial eventos.carbajosadelasagrada.es. Los plazos se abrirán los lunes y miércoles de la semana anterior a la celebración de cada actividad, a las 10:00 horas.

El primer periodo de inscripción comenzará este miércoles 28 de octubre para el taller de ‘Erizos de colores’, previsto para el 4 de noviembre.

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Talleres y visitas culturales para los mayores La programación destinada a los mayores combinará actividades formativas en el municipio con salidas culturales para conocer distintos espacios de interés.

El viernes 6 de noviembre se celebrará el taller ‘Lienzo terapéutico’, de 11:00 a 13:00 horas, en el Hogar de la Tercera Edad. Ese mismo día, los participantes podrán realizar una visita al Museo Taurino, con salida a las 10:00 horas desde la parada de autobús de la calle Arroyo.

El segundo día tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, cuando volverá a desarrollarse el taller ‘Lienzo terapéutico’, en el mismo horario y ubicación. Además, se ha programado una salida cultural para visitar Salmántica Sede Antigua, Castrolum y la Cueva de Salamanca. En este caso, el autobús partirá a las 10:30 horas desde la parada de la calle Arroyo.