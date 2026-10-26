Santa Marta estrena la programación para conmemorar el Día de las Bibliotecas con una lectura compartida

El municipio de Santa Marta de Tormes ha estrenado la programación para conmemorar el Día de las Bibliotecas con una lectura compartida.

Han sido alumnos de cuarto y sexto de la ESO los que se han reunido en la mañana de este lunes 26 de octubre en la Biblioteca Antonio de Nebrija para leer de manera conjunta ‘Los buscadores de libros’ de Jennifer Chambliss Bertman.