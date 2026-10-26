Baja el maíz y se mantienen el resto de los cereales en la Lonja de Salamanca

La Lonja de Salamanca ha optado por mantener estables los precios de los cereales esta semana. Solamente el maíz cambia, con una bajada de 2 euros la tonelada.
En cuanto a las leguminosas, el garbanzo se beneficia de una subida considerable, 50 euros la tonelada, mientras que la lenteja mantiene la cotización de la semana anterior. También sube el paquete de paja grande 1 euro y sale de la tabla de cotizaciones la alfalfa empacada.
Todo lo contrario ha ocurrido en la mesa de ovino, con una subida generalizada de los precios de esta semana. El lechazo sube 5 céntimos en todos sus pesos al igual que el cordero, que también sube en todas las categorías.
La estabilidad también ha sido la protagonistas en la mesa de bovino de carne. donde repiten todos los precios excepto en los añojos que suben un céntimo en todos los pesos y categorías. Bajan 2 céntimos las vacas