Un Intercity entre Zaragoza y Salamanca llega con casi cinco horas de retraso por la avería de otro tren

El Intercity Zaragoza-Salamanca que conecta ambas ciudadades dejó retenidos este domingo por la noche a varios viajeros en diferentes puntos del trayecto debido a la avería de otro tren en una de las vías.

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Unos de los usuarios, cuyo destino era Salamanca, explica cómo se quedó retenido junto a otros pasajeros en la estación de Campo Grande en Valladolid, donde tuvo que estar parado desde las 21:35 horas, que era cuando estaba prevista la salida a Salamanca, hasta las 02:18 horas que es cuando llegó otro tren para recogerlos y emprender el viaje hasta la capital salmantina.

Imagen De La Pantalla Donde Se Especifica El Retraso Del Tren Con Destino Salamanca

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"Soy un viajero atrapado en Valladolid que tendría que haber salido a las 21:35 horas para Salamanca. El único tren que no ha sido trasladado en bus, parado en Venta de Baños, por una avería de un tren en vía única, que ha afectado a otros trenes pero cuyos viajeros han sido trasladados en autobús", explica el usuario.

Este usuario fue uno de los últimos seis viajeros a los que dice que ubicaron para salir hacia Salamanca pasadas las dos de la mañana. Igualmente, relata que otros viajeros tuvieron que ser trasladados hasta Salamanca en taxi, al igual que hacia otros destinos como León, Palencia o Vitoria.

Durante el tiempo de espera en Campo Grande recibieron galletas y agua de la mano de voluntarios de Cruz Roja.