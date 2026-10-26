Salamanca encara el final de octubre con sol y máximas de hasta 25 grados

Salamanca afronta la última semana de octubre con estabilidad meteorológica y sin apenas opciones de lluvia. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el sol predominará de lunes a sábado, con temperaturas máximas que superarán los 20 grados en varias jornadas.

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El lunes, 26 de octubre, será el día más cálido, con una máxima de 25 grados y una mínima de 4. El martes, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 19 grados, mientras que el miércoles alcanzarán los 21 grados.

El jueves volverán a subir hasta los 23 grados, una máxima que se mantendrá el viernes. Para el sábado, 31 de octubre, se esperan alrededor de 22 grados y una mínima de 6.

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