Mañueco reivindica las necesidades de Castilla y León y Ester Muñoz cuestiona a Sánchez en Salamanca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, han sido dos de las voces protagonistas del acto celebrado este domingo en el CAEM de Salamanca.

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Ambos han aprovechado la cita para defender la alternativa del PP al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque con mensajes centrados en cuestiones diferentes: las necesidades de Castilla y León y las críticas a la gestión del Ejecutivo central.

Mañueco reclama mejoras en las infraestructuras de Salamanca El presidente autonómico ha aprovechado su intervención para poner sobre la mesa algunas de las principales reivindicaciones de Castilla y León, con especial atención a las comunicaciones ferroviarias y a las infraestructuras pendientes en la provincia de Salamanca. Mañueco ha reclamado una mayor implicación del Gobierno central para impulsar proyectos que considera necesarios para mejorar las conexiones de la comunidad.

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"Ni tren de la Ruta de la Plata, ni electrificación hasta la frontera portuguesa, ni recuperar las frecuencias con Madrid", ha señalado durante su discurso, antes de insistir en la necesidad de contar con un Ejecutivo que atienda las demandas de este territorio.

El dirigente autonómico ha ampliado sus críticas al conjunto de las infraestructuras de Castilla y León, mencionando las autovías, los trenes, los regadíos, las telecomunicaciones y la energía. A su juicio, la falta de avances en estos ámbitos dificulta el desarrollo de la comunidad y condiciona las oportunidades de sus habitantes.

Mañueco también ha cuestionado la situación de los servicios públicos y ha citado los retrasos y las averías ferroviarias, las dificultades en el transporte por carretera y las listas de espera sanitarias. Frente a este escenario, ha defendido la gestión de la Junta y ha puesto como ejemplo la puesta en marcha del transporte gratuito mediante la tarjeta Buscyl.

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"Esto no es casualidad. Se llama buena gestión, se llama buena política", ha afirmado al referirse a las medidas impulsadas por el Gobierno autonómico.

La vivienda y el apoyo al campo, entre las prioridades La vivienda ha sido otro de los asuntos abordados por el presidente de la Junta, que ha defendido las políticas desarrolladas en Castilla y León para facilitar el acceso a un hogar. Mañueco ha asegurado que la comunidad ha construido más vivienda pública y ha incrementado las ayudas al alquiler, con el objetivo de responder a las dificultades que afrontan especialmente los jóvenes y las familias.

En materia económica, también ha reclamado una política que preste mayor atención a los trabajadores autónomos y a quienes generan empleo. El presidente autonómico ha dedicado parte de su intervención al sector primario, al que ha definido como una pieza fundamental de la economía de Castilla y León.

En este sentido, ha criticado la actuación del Ejecutivo central con los agricultores y ganaderos y ha defendido que las administraciones deben ofrecer respuestas a los problemas que afrontan las explotaciones y el medio rural.

Mañueco llama a movilizar al partido en las nueve provincias Más allá de las reivindicaciones de la comunidad, el presidente de la Junta ha trasladado su respaldo a Alberto Núñez Feijóo y a los candidatos populares que concurrirán a las elecciones. Durante su discurso, ha destacado la experiencia del líder nacional y ha defendido que cuenta con la capacidad necesaria para dirigir el país.

"Para millones de españoles tú eres la esperanza para superar esta etapa", ha señalado en referencia a Feijóo, al que ha atribuido un proyecto basado en la estabilidad, la certidumbre y una política económica que, en su opinión, debe prestar mayor atención a las familias.

Mañueco también ha agradecido la presencia de los candidatos y ha asegurado que el PP de Castilla y León se implicará en la campaña electoral. Para ello, ha anunciado una movilización por todo el territorio autonómico, con equipos que recorrerán las nueve provincias y sus municipios.

"Entre todos vamos a conseguir el cambio político en España", ha afirmado, antes de animar a los asistentes a trabajar para trasladar las propuestas del partido a los ciudadanos.

Ester Muñoz carga contra la gestión de Sánchez Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha centrado su intervención en el balance de la legislatura y en las críticas al presidente del Gobierno. La dirigente popular ha repasado distintos asuntos que considera pendientes de resolver, entre ellos el acceso a la vivienda, la situación de los jóvenes y las dificultades económicas de pensionistas, autónomos y agricultores.

Muñoz ha acusado al Ejecutivo de evitar el debate sobre sus propuestas y ha cuestionado que Sánchez pueda ofrecer un nuevo proyecto para los próximos cuatro años. En su opinión, los ciudadanos necesitan conocer las medidas que plantean los partidos para hacer frente a los problemas económicos y sociales.

"Los españoles no quieren cuatro años más de un irresponsable al frente", ha afirmado durante su intervención, en la que ha insistido en que la próxima cita electoral será determinante para el futuro político del país.