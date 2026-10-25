Feijóo promete en Salamanca un Gobierno "que garantice el derecho de los españoles a vivir tranquilos"

Este domingo, 25 de octubre, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a sentir el calor de Salamanca en un acto celebrado en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM), escenario elegido por el líder del Partido Popular para presentar su proyecto de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Publicidad Publicidad

La cita ha reunido a numerosos salmantinos que han abarrotado el lugar; de hecho, tal ha sido la acogida, que la organización se ha visto obligada a restringir el aforo.

Feijóo ha llegado a Salamanca entre aplausos y ovacionado por aquellos que sí han podido estar acompañándolo en el acto.

Publicidad Publicidad

"Nos vamos a dejar la piel para que seas el próximo presidente del Gobierno" El primero en tomar la palabra ha sido el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien ha reseñado el "magnífico cartel" que le acompañaba en el acto. "Nos vamos a dejar la piel para que seas el próximo presidente del Gobierno de España", ha prometido el primer edil a Nuñez Feijóo.

"Pedro Sánchez nos odia y nos desprecia", ha continuado Carbayo, haciendo referencia a las numerosas reclamaciones y exigencias que desde la provincia de Salamanca se han solicitado al Gobierno actual y que, ha alegado el alcalde, han sido ignoradas una y otra vez.

"España nos necesita y el 29 de noviembre un gran presidente hará el cambio político que se necesita. ¡Vamos Salamanca! ¡Vamos España!", ha concluido Carbayo.

Publicidad Publicidad

"No te va a votar nadie, Pedro Sánchez" A continuación, y tras un prolongado aplauso, ha tomado la palabra Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, quien ha hecho un repaso por la legislatura de Sánchez, salpicada por los casos de corrupción, la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, la DANA, el problema de la vivienda y el abandono, ha apuntado, a los jóvenes, pensionistas, agricultores y autónomos.

"Pedro, ¿cómo pretendes quedarte otros cuatro años más? ¿A cambio de qué? No te va a votar nadie Pedro Sánchez, nadie. No puedes ofrecer nada más a los españoles", ha apuntado la portavoz, tajante.

"Entre todos vamos a conseguir el cambio político en España" Posteriormente, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha subido al atril y ha comenzado su discurso homenajeando a Feijóo refiriendo que es quien "representa la buena política en nuestro país"; "el próximo 29 de noviembre vamos a ganar" ha alegado Mañueco, "vamos a impulsar la política acertada del PP".

"Necesitamos un gobierno que atienda a esta tierra. España necesita un gobierno del PP para cambiar todo esto. ¡A por todas!" ha concluido Mañueco.

"Este es el equipo del cambio en España" Finalmente, ha sido el turno de Feijóo, quien ha levantado al CAEM a gritos de "¡Presidente, presidente!".

"Volverán a tener un gobierno que garantice su derecho a vivir tranquilos", ha asegurado al comienzo de su discurso.

"Deje de dar lecciones de paz si usted la ha dinamitado en su país", ha reprochado a Sánchez en referencia a la situación de tensión que se vive en las calles de España. "España es un país pacífico y la gente tiene derecho a vivir tranquila".

Posteriormente, Feijóo ha apelado directamente a Carbayo para felicitarle por la limpieza y el buen estado de la ciudad de Salamanca calificándolo, incluso, con un sobresaliente "9,8".

"El poder no es un fin, es una herramienta para servir a la gente. Con este compromiso nos presentamos delante de los españoles", ha defendido Feijóo. "El presidente no es el dueño de España, es el primer servidor del país", ha continuado.

"Cogieron un país en el 2018 en el que la vivienda era el problema 18. Hoy, desde hace varios años, es el primer problema. Hay familias que se dejan más del 80% de su sueldo en pagar el alquiler. Nosotros vamos a hablar de vivienda, porque nosotros sí queremos solucionar este problema con un programa específico. Ellos lo han empeorado todo".

"Los españoles pagan más que nunca y solo reciben desprecio a su esfuerzo, a su tiempo y a su dinero. Nosotros venimos a acabar con eso por respeto, por respeto a quienes levantan todos los días España", ha asegurado Feijóo. "Nosotros sí tenemos un proyecto para nuestro país", ha confirmado.