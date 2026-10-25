Feijóo apuesta por construir un millón de viviendas, bajar los impuestos y reforzar la seguridad

El CAEM ha acogido este domingo, 25 de octubre, un acto del Partido Popular en el que Alberto Núñez Feijóo ha desgranado sus principales propuestas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El presidente popular ha abordado cuestiones como el acceso a la vivienda, la presión fiscal y el futuro de las pensiones, además de reclamar cambios en la gestión del Gobierno central y una mayor transparencia en las instituciones.

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Durante su discurso, Feijóo ha defendido que España necesita una nueva etapa política y ha asegurado que su partido está preparado para asumir responsabilidades de gobierno. En este sentido, ha apelado a los integrantes de su formación para que mantengan el contacto con los ciudadanos y actúen con responsabilidad en el ejercicio de sus cargos. "No os pido pleitesía para mí, pero sí os voy a exigir respeto, decencia y servicio", ha señalado ante los asistentes.

Feijóo carga contra la situación económica El presidente del PP ha dedicado parte de su intervención a analizar la evolución económica de España desde 2018. A su juicio, los principales problemas de los ciudadanos no solo continúan sin resolverse, sino que se han agravado durante los últimos años.

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Feijóo ha puesto el foco en el encarecimiento de productos y servicios básicos, como la cesta de la compra, la electricidad, los carburantes y la vivienda, y ha cuestionado que los salarios permitan mantener el mismo poder adquisitivo. También ha criticado la política fiscal del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha atribuido más de un centenar de subidas de impuestos durante este periodo.

"Los españoles pagan más que nunca y solo reciben desprecio a su esfuerzo, a sus preocupaciones, a su tiempo y a su dinero", ha manifestado. Frente a esta situación, ha defendido que su formación pretende situar las necesidades cotidianas de los ciudadanos en el centro de su programa político.

El líder popular ha asegurado que el PP no se dejará desviar de ese objetivo por la confrontación política y ha reivindicado la importancia de plantear medidas concretas para responder a las dificultades económicas de las familias. En su opinión, la campaña electoral debe girar en torno a cuestiones como el acceso a la vivienda, las pensiones, los impuestos y la capacidad de llegar a fin de mes.

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Un millón de viviendas y menos impuestos La vivienda ha vuelto a ocupar un lugar destacado entre los compromisos anunciados por Feijóo. El dirigente ha recordado que la dificultad para acceder a un hogar se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad, especialmente para los jóvenes que quieren emanciparse y las familias que destinan una parte importante de sus ingresos al alquiler.

Como medida principal, ha reiterado su intención de construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura. Para conseguirlo, ha apostado por facilitar la disponibilidad de suelo y reducir las trabas administrativas que, según ha defendido, dificultan el desarrollo de nuevos proyectos residenciales.

El plan planteado por el PP también contempla mejorar las condiciones de acceso a la vivienda para los jóvenes, aumentar la seguridad de los propietarios y ofrecer mayores garantías a los inquilinos. Feijóo ha defendido que el incremento de la oferta residencial es necesario para responder a la demanda y facilitar que más personas puedan acceder a una vivienda en propiedad.

A esta propuesta ha sumado una rebaja fiscal dirigida a los trabajadores. El presidente popular ha asegurado que su formación pretende aliviar la carga económica de las familias y mejorar su capacidad adquisitiva en un contexto marcado por el aumento del coste de la vida.

En materia de pensiones, ha defendido que las prestaciones públicas se revaloricen cada año conforme al Índice de Precios de Consumo. También ha apostado por proteger el sistema para las generaciones futuras y evitar que las pensiones se utilicen como instrumento de negociación política.

"Ningún Gobierno volverá a usarlas como moneda de cambio", ha afirmado durante su intervención, en la que ha reivindicado el respeto a los mayores y la necesidad de ofrecer certidumbre sobre el futuro del sistema público.

Feijóo reclama más seguridad y carga contra Sánchez por la violencia en las calles La seguridad ciudadana ha sido otro de los asuntos destacados del discurso de Feijóo en Salamanca. El líder del PP ha mostrado su solidaridad con los vecinos afectados por los disturbios registrados en distintas ciudades españolas y ha trasladado su apoyo a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía por su labor para proteger a la población.

Durante su intervención, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no actuar con suficiente firmeza ante los episodios violentos y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, puede tener el aumento de la tensión social. "Sánchez está jugando con fuego", ha afirmado, antes de reclamar una respuesta contundente para garantizar la convivencia.

Feijóo ha defendido que los ciudadanos deben poder vivir tranquilos y ha asegurado que, si llega al Gobierno, actuará para reforzar la seguridad. "Yo gobernaré por la seguridad de todos", ha manifestado. Asimismo, ha rechazado que se reste importancia a los altercados y ha insistido en que ningún responsable público debe justificar comportamientos violentos.

El presidente popular también ha dirigido sus críticas a los representantes políticos que, según ha denunciado, justifican los incidentes en las calles. En este contexto, ha reclamado que se garantice el cumplimiento de la ley y ha defendido que la protección de la convivencia debe ser una prioridad para cualquier responsable público.

Transparencia y regeneración institucional Otro de los apartados del discurso ha estado dedicado a la regeneración democrática y al funcionamiento de las administraciones públicas. Feijóo ha defendido que los ciudadanos deben conocer cómo se gestionan los recursos del Estado y ha planteado reforzar los mecanismos de control sobre el dinero público.

Entre sus compromisos, ha anunciado una auditoría general de las cuentas y ha apostado por unas instituciones más transparentes, con una estructura administrativa que considera necesario hacer más ágil. El objetivo, según ha indicado, es que la gestión pública responda a los intereses generales y que los ciudadanos puedan conocer el destino de los fondos procedentes de sus impuestos.

El dirigente popular también ha reivindicado la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones y ha defendido que la responsabilidad de gobernar exige dar explicaciones y actuar con honestidad. "El presidente les dirá la verdad siempre", ha asegurado al enumerar los compromisos que pretende incorporar a su proyecto político.

Feijóo ha vinculado estas medidas con su idea de entender el ejercicio del poder como una responsabilidad de servicio público. Para ello, ha defendido que las instituciones no deben ponerse al servicio de intereses particulares, sino trabajar para el conjunto de los españoles.