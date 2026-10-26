Las fechas clave para saber si te ha tocado mesa electoral el 29N



Los salmantinos podrán saber durante los primeros días de noviembre si han sido elegidos para formar parte de una mesa electoral durante las elecciones generales del próximo 29. El calendario oficial establece que los sorteos para designar a los presidentes, vocales y suplentes se celebrarán entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre.

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Según la información publicada por el Gobierno en su guía sobre los comicios, una vez realizada la designación, los ayuntamientos deberán notificarla a los interesados en un plazo de tres días. La comunicación incluirá también el manual de instrucciones para el desempeño de las funciones correspondientes durante la jornada electoral.

La fecha concreta en la que cada ciudadano recibirá el aviso dependerá de cuándo se celebre el sorteo en su municipio y de la correspondiente notificación.

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¿Cómo se elige a los miembros de una mesa electoral? La designación corresponde a los ayuntamientos, bajo la supervisión de las juntas electorales de zona, y se realiza mediante sorteo público entre las personas censadas en la sección electoral correspondiente que cumplan los requisitos legales.

Cada mesa está formada por un presidente y dos vocales. También se designan dos suplentes para cada uno de estos puestos. Los elegidos deben ser menores de 70 años y saber leer y escribir. Para ejercer la presidencia se exige, además, la titulación académica establecida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Siete días para presentar alegaciones Las personas designadas disponen de siete días desde la recepción de la notificación para presentar ante la Junta Electoral de Zona una alegación basada en una causa justificada y documentada que les impida desempeñar el cargo.

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La decisión de aceptar o rechazar la excusa corresponde a la Junta Electoral de Zona. La participación es obligatoria para quienes hayan sido designados y no cuenten con una causa que les exima.