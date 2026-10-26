Dinamiza Joven abre este lunes las inscripciones para sus actividades de noviembre en Salamanca

El programa Dinamiza Joven abre este lunes, 26 de octubre, a las 15:00 horas, el plazo de inscripción para sus actividades gratuitas de noviembre, dirigidas a jóvenes de entre 14 y 30 años. La programación incluye talleres creativos, excursiones, salidas de ocio y propuestas para aprender idiomas y disfrutar de los videojuegos.

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Entre las actividades más destacadas figuran dos excursiones fuera de Salamanca. La primera tendrá lugar el sábado 14 de noviembre al Valle del Ambroz, con una visita a Hervás y a su Otoño Mágico. La segunda será el sábado 28, con una salida a Zamora para conocer su castillo, la obra de Baltasar Lobo y los murales urbanos de la ciudad.

La agenda también incluye una salida para jugar al bubble football, una visita a la bolera, una sesión de cine y diferentes talleres de manualidades y cocina. Los sábados habrá propuestas como Pixelmanía, posavasos bordados y rompecabezas en 3D.

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Además, el programa Lingua Vibe ofrecerá actividades para acercarse a otras culturas a través de los idiomas, con sesiones de árabe, inglés y japonés durante el mes.

La programación se completará con la sala de juegos del Espacio Joven, que dispone de billar, futbolín, ping-pong, dardos, juegos de mesa y PlayStation. También se celebrarán dos encuentros del ciclo Play & Connect, los días 13 y 27 de noviembre, dedicados a los retos de ingenio y las pruebas de habilidad y puntería.

Las actividades se desarrollarán en el Espacio Joven, situado en la calle José Jáuregui, 16. El horario habitual será de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 10:30 a 13:30 horas.

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