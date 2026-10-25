Un partido juvenil en Carbajosa acaba con una pelea multitudinaria, amenazas y la intervención de la Guardia Civil

Un enfrentamiento entre jugadores, técnicos y espectadores obligó a suspender un partido de fútbol juvenil este pasado sábado en Carbajosa de la Sagrada. El altercado, que llegó a involucrar a alrededor de 50 personas, terminó con amenazas, empujones y la intervención de la Guardia Civil en las instalaciones deportivas Justo Sánchez Paraíso.

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Los hechos, tal y como ha avanzado el medio Carbajosa Noticias, se produjeron durante el encuentro de Primera Provincial Juvenil que enfrentaba al CD Carbajosa y al CD Ribert. El partido tuvo que darse por finalizado en el minuto 82, cuando el marcador era de 2-1 a favor del conjunto local.

El detonante del conflicto habría sido la expulsión del entrenador del equipo visitante. Tras esta decisión, varios jugadores y miembros de los cuerpos técnicos comenzaron a encararse. La tensión fue en aumento hasta que una veintena de espectadores saltó al terreno de juego, donde se desencadenó un enfrentamiento multitudinario.

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Acta arbitral. Carbajosa Noticias

La gravedad de lo ocurrido quedó reflejada en el acta arbitral, que recoge varios episodios de amenazas y empujones. Entre ellos, el dirigido presuntamente contra el delegado de campo del CD Carbajosa por parte de un futbolista visitante, que habría llegado a amenazarlo con pisarle la cabeza.

Según el relato recogido en el documento, otro jugador tuvo que sujetar al presunto autor de las amenazas y apartarlo. El árbitro decidió expulsarlo, pero no llegó a mostrarle la tarjeta roja de forma física debido a la situación que se vivía sobre el césped.

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