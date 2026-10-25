El presidente del Gobierno lamenta la muerte del cineasta salmantino José Luis García Sánchez: "Echaremos de menos tu genialidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado públicamente la muerte del director, productor y guionista salmantino José Luis García Sánchez, fallecido en Madrid a los 85 años, según han confirmado fuentes de la Academia de Cine. El jefe del Ejecutivo ha recurrido a la red social 'X' para despedir al realizador, al que ha calificado como "un gran amigo" y una "buena persona".

Nos deja un gran director, productor y guionista, pero sobre todo un gran amigo y una buena persona. José Luis García Sánchez imprimía en sus obras y en su conversación su inteligente capacidad de análisis, siempre aderezada de humor e ironía. Un sentido abrazo a su mujer, Rosa, y a toda su familia y seres queridos. Echaremos de menos tu genialidad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 25, 2026

En su mensaje, Sánchez ha rendido tributo al legado y a la personalidad del creador oriundo de Salamanca, asegurando que el mundo de la cultura echará de menos su genialidad. El presidente ha subrayado la huella inconfundible del cineasta en sus obras, destacando de él "su inteligente capacidad de análisis, siempre aderezada de humor e ironía".