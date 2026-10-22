El escritor salmantino Alberto Muriel presenta su novela 'El acantilado de cristal'

El escritor salmantino Alberto Muriel presenta este jueves 22 de octubre la novela 'El acantilado de cristal'.

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Se trata de un thriller que combina el suspense, el miedo y la ternura de un diario para destapar los entresijos del pasado, donde los protagonistas son Berto y Sara, una pareja adinerada que decide celebrar su despedida de solteros con amigos, donde todos tienen algo que ocultar.

El autor estudió Relaciones Laborales en la Universidad de Salamanca y durante años desarrolló una

reconocida trayectoria como fotógrafo profesional, obteniendo numerosos premios nacionales e

internacionales.

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La presentación de la obra se ha programado para las ocho de la tarde en la Torre de los Anaya; la entrada es gratuita para todos los asistentes.

Novela 'El Acantilado De Cristal' de Alberto Muriel Pina