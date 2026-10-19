Salamanca apuesta por un encuentro de "leyendas de tradición oral" con historias gestadas en el mundo rural

El Ayuntamiento de Salamanca ha apostado por un encuentro de "leyendas de tradición oral" con historias gestadas en el mundo rural, organizado junto al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

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La actividad contará con la presencia de la arqueóloga y prehistoriadora Mercedes Cano Herrera que es doctora por la Universidad de Valladolid.

‘Transmisores y función de las leyendas de tradición oral en las sociedades tradicionales’ es el título de la ponencia que Cano Herrera presentará este martes en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo; una actividad con entrada libre y gratuita.

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El objetivo que se pretende con este tipo de encuentros es "recuperar leyendas, tradiciones e historias que han sido transmitidas durante generaciones de padres a hijos y que en muchos casos tienen su origen en núcleos rurales de Castilla y León".