El pianista Pablo López Callejo abre el curso del Conservatorio Profesional de Salamanca

El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca dará comienzo al nuevo curso escolar con un concierto de piano a cargo de Pablo López Callejo, un excelente pianista que ofrecerá al público salmantino un programa especialmente atractivo, pensado para disfrutar de algunas de las grandes obras del repertorio pianístico.

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El recital tendrá lugar el próximo viernes 16 de octubre, a las 20.15 horas, en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, y servirá como acto de apertura de un nuevo curso académico lleno de actividad musical.

Con el título “Tres Aniversarios”, el programa propone un interesante recorrido por tres obras vinculadas a importantes efemérides musicales de este año: los 200 años de la Sonata D. 894 de Franz Schubert, los 150 años de Las Estaciones, op. 37b, de Piotr Ilich Tchaikovski, y los 100 años de la Sonata de Béla Bartók.

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La elección de este repertorio ofrece al público la oportunidad de acercarse a tres compositores fundamentales de la historia de la música y disfrutar de un programa variado y de gran interés artístico, interpretado por un pianista de reconocido talento.

El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca quiere que el público salmantino se vincule al centro en este comienzo de curso y pueda disfrutar de una velada dedicada a la música y al piano.

La entrada al concierto será libre hasta completar el aforo.