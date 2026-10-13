La música clásica llega con entrada libre a la Catedral Vieja de Salamanca

La música clásica vuelve a la capital del Tormes, y lo hace de la mano de la Amicus Orchestra Glasgow, una formación sinfónica escocesa que reunirá en esta ocasión a dos destacados músicos de trayectoria internacional: la directora Catherine Larsen-Maguire y el clarinetista español Maximiliano Martín.

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Así desde las 20:30 horas de este viernes 16 de octubre, un concierto con entrada libre reunirá en esta ocasión a dos destacados músicos de trayectoria internacional: la directora Catherine Larsen-Maguire y el clarinetista español Maximiliano Martín.

En cuanto a la programación de la jornada, esta comenzará con 'La flauta mágica' de Wolfgang Amadeus Mozart, "una de las páginas más célebres del repertorio operístico del compositor salzburgués", tal y como apuntan desde la Amicus Orchestra Glasgow. A continuación, Maximiliano Martín, clarinete solista de la Scottish Chamber Orchestra, interpretará el Concierto para clarinete n.o 2 de Carl Maria von Weber, "una obra fundamental del repertorio para este instrumento".

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Amicus Orchestra Grch 140226 (1)

Finalmente, la velada concluirá con la Sinfonía 2 de Robert Schumann, una de las grandes obras sinfónicas del Romanticismo alemán, "caracterizada por su riqueza melódica, su intensidad expresiva y un

elaborado diálogo entre las distintas familias de la orquesta", según explican desde la agrupación.

Dicha agrupación, fundada en 2008, nació con el propósito de ofrecer a músicos experimentados un espacio para mantener y desarrollar un alto nivel de interpretación. Así, la orquesta está integrada por aficionados, estudiantes de música, profesores, semiprofesionales y músicos profesionales que han retomado su actividad y que este viernes llegarán a Salamanca para llenarla de ritmo y solemnidad.