García Carbayo nombra huéspedes distinguidos a los autores Rafael Courtoisie y José Pulido

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha nombrado este lunes huéspedes distinguidos de la ciudad a los poetas Rafael Courtoisie y José Pulido en el marco de la recepción que ha ofrecido a los participantes en el XXIX Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que se celebrará este 5 de octubre a las 19:00 horas en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento.

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Así, el regidor ha destacado que esta cita es “una conversación que continúa de un año a otro, entre generaciones y entre países” y ha reivindicado el espacio de la iberofonía que une a ambos lados del Atlántico.

García Carbayo ha señalado además que los acentos de los participantes acercan a Salamanca otras formas de mirar, sentir y vivir, y ha subrayado que el español y el portugués permiten compartir lo que somos “sin borrar lo que hace distinta y valiosa a cada voz”.