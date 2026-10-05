García Carbayo nombra huéspedes distinguidos a los autores Rafael Courtoisie y José Pulido

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha nombrado este lunes huéspedes distinguidos de la ciudad a los poetas Rafael Courtoisie y José Pulido en el marco de la recepción que ha ofrecido a los participantes en el XXIX Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que se celebrará este 5 de octubre a las 19:00 horas en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento.
Así, el regidor ha destacado que esta cita es “una conversación que continúa de un año a otro, entre generaciones y entre países” y ha reivindicado el espacio de la iberofonía que une a ambos lados del Atlántico.
García Carbayo ha señalado además que los acentos de los participantes acercan a Salamanca otras formas de mirar, sentir y vivir, y ha subrayado que el español y el portugués permiten compartir lo que somos “sin borrar lo que hace distinta y valiosa a cada voz”.
En este sentido, ha señalado que reunir en la ciudad a creadores de tantos países constituye una forma de dar continuidad a ese legado y de acercarlo a través de la creación literaria. En esta edición, el Encuentro de Poetas Iberoamericanos rinde homenaje a Efraín Bartolomé, poeta mexicano de Chiapas cuya escritura acerca a la naturaleza y a la memoria de la tierra; y a José Mármol, poeta y ensayista de República Dominicana que reúne la emoción del verso y la profundidad del pensamiento