Los niños salmantinos de entre 8 y 10 años tienen una nueva cita con la escritura creativa gracias a la tercera edición del Concurso Infantil de Relatos Cortos, impulsado por el Círculo Hispanoamericano de Salamanca. Bajo el lema de compartir las costumbres, sabores y canciones navideñas de España e Hispanoamérica, la iniciativa busca estrechar lazos culturales entre las familias de la ciudad a través de la mirada de los más pequeños.

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Para participar, cada menor deberá presentar antes del 7 de diciembre un relato original escrito a mano, de entre 200 y 1.000 palabras, acompañado de un dibujo alusivo en el mismo folio DIN A4. Se valorará especialmente la imaginación, la calidad del texto y la capacidad para reflejar tradiciones navideñas. Los trabajos se recogerán de forma anónima, mediante el sistema de doble sobre con los datos y la autorización familiar en su interior.

El concurso repartirá cheques regalo de 200, 150 y 100 euros para los tres mejores textos, además de entradas para el Yacimiento Arqueológico de Siega Verde aportadas por su fundación homónima y diplomas para todos los inscritos, de modo que ningún participante se quedará sin reconocimiento. La entrega de galardones pondrá el broche final a esta edición el domingo 20 de diciembre, a las 12:00 horas.