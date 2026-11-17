El Ayuntamiento de Salamanca conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre con la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor a las 18:30 horas y el espectáculo de danza ‘Al son’ de Sara Cano a las 19:30 horas en el Teatro Liceo. Las invitaciones gratuitas para este espectáculo pueden solicitarse de forma telemática desde mañana martes a las 11:00 horas a través del enlace de la página web https://culturasalamanca.sacatuentrada.es/es/entradas/al-son/2026-11-25.

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Sara Cano es una bailarina y coreógrafa cuyos estilos abarcan desde la danza contemporánea a la danza española, el folklore y el flamenco. Graduada en Coreografía e Interpretación de Danza Contemporánea por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid, es directora de su propia compañía desde 2014. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Max 2020 a la Mejor Coreografía y primer premio de coreografía del Certamen de Danza Española y Flamenco en 2014, 2018 y 2020.

La propia coreógrafa añadçia que “es una pieza creada por y para mujeres, en la que pretende hacer su pequeña aportación para homenajear y dar visibilidad a la historia de aquellas a quienes se les ha negado tener voz propia”. Además, añadía que se pretende dar visibilidad a “mujeres invisibles cuyo testimonio de vida ha sido diluido en el anonimato y también a las rebeldes, aquellas que consiguieron alcanzar sus sueños y sin embargo fueron borradas de la memoria colectiva, en muchos casos, por su simple condición de mujer. Mujeres bailando al son, al son que les marcan los hombres, la sociedad, la historia, las costumbres, los prejuicios… Ya es hora de bailar a nuestro propio son”.