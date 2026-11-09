Las jornadas 'Inspirados por la MusSa' vuelven a Salamanca para dar voz a la música propia

El miércoles 11 de Noviembre comienzan las VI Jornadas 'Inspirados por la MusSa'. Con este título, llegan a Salamanca y a Santa Marta de Tormes un conjunto de actividades sin ánimo de lucro que se celebran cada año desde 2022. Este año, el objetivo de esta programación es "dar a conocer la variedad y reivindicar la calidad de las creaciones de los compositores, letristas e intérpretes dela provincia, con especial hincapié en la música propia".

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Así, se llevarán a cabo varias actividades con entrada libre, centradas en la creación musical en Salamanca: conferencias, mesas redondas, exposiciones, proyecciones, coloquios y presentaciones. Esta sexta edición, organizada como cada año por los programas 'A Nuestro Ritmo' de Radio Oeste; y 'Viviendo en la Era Pop' de Radio USAL.

Así, esta programación se celebra en varias sedes entre el 11 de Noviembre al 11 de Diciembre, e incluye 5 actividades repartidas entre los lugares de Salamanca y Santa Marta de Tormes. En este sentido, miércoles 11 de noviembre las Jornadas comienzan a las 20:00 horas en el Auditorio Enrique de Sena de Santa Marta de Tormes con la proyección de un videoclip de Toni Somaro sobre la canción 'Mi Otra Orilla' del compositor, teclista y guitarrista FerCyborg y el letrista y cantante rapero Edwing Vladimir.

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El martes 17 de noviembre, a las 18:00 horas se llevará a cabo una conferencia del músico Gabi Sánchez, uno de los pioneros del pop y el rock en Salamanca, teclista, arreglista y miembro de grupos míticos como el Grupo 96, sFunk y Paso a Nivel. Según explican desde la organización, "la charla recordará los retos, logros y anécdotas de crear música en los ’60-’70, y repasará la amplia trayectoria del intérprete".

Más adelante, el sábado 21 de noviembre, cerca de dos centenares de músicos celebrarán en Santa Marta de Tormes a su patrona Santa Cecilia con la 'Kedada Ñam+Jam', que consiste en una comida seguida a las 16:30 horas de un homenaje musical a Gabi Sánchez, que actuará con varios de los músicos con los que ha compartido escenarios en las últimas décadas. Así, a las 18:30 horas, se llevará a cabo la jam session.

Por último, el sábado 28 de noviembre, en el salón de actos de la Casa de las Conchas de Salamanca, a las 11:00 horas, varios directores de videoclips musicales salmantinos proyectarán y comentarán algunos de sus trabajos y celebrarán un coloquio sobre la situación actual del sector audiovisual, la interacción entre imagen y sonido, y otros temas relacionados, además de responder a las preguntas del público.