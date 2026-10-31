El DA2 de Salamanca acoge la primera gran exposición del pintor Ismael Lagares con la muestra ‘La lógica del tiempo’

El centro de arte contemporáneo DA2 acoge la exposición ‘La lógica del tiempo’, del artista Ismael Lagares. Comisariada por Sema D’Acosta, la muestra se puede visitar en las salas 6 y 7 hasta el próximo 7 de marzo de 2027. Se trata de la primera gran exposición en un museo español de este creador, considerado uno de los pintores con mayor proyección del panorama actual.

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La propuesta reúne trabajos inéditos del último año entre pinturas de gran formato y cerámicas hechas a mano. Fiel a su estilo visceral y expresivo, Lagares combina técnicas como el óleo, el collage y el grafiti con cierta influencia informalista, creando piezas de gran relieve y volumen que destacan por su carácter sensorial. En esta etapa, el artista evoluciona hacia una gama cromática más neutra, pero manteniendo el equilibrio y la energía vibrante que caracteriza a su obra.

La trayectoria de Lagares está avalada por la presencia de sus creaciones en destacadas colecciones nacionales e internacionales, como la Fundación Thyssen-Bornemisza, el CAC de Málaga, la Colección de la Casa Real de Abu Dhabi o la Fundación Benetton.

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