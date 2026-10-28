La Hermandad Franciscana cumple diez años con una muestra de arte sacro y patrimonio religioso de Salamanca

Este 2026, el gran evento de la Semana Santa de Salamanca no era únicamente la Vía Aérea y el Encuentro de Cofradías que reunió en la ciudad a miles de personas, sino que también se celebraba el aniversario de una de las cofradías de la capital del Tormes, la de la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad y sus diez años al servicio de la ciudad.

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Por este motivo, se inaugura la exposición “FRANCISCO, Instrumentos de tu paz”, una muestra que estará visible a partir del miércoles, 28 de octubre, en la Sala-Taller Núñez Solé del Palacio Episcopal y donde se conmemora los 800 años del Tránsito de San Francisco en torno a tres capítulos: la figura de San Francisco, el franciscanismo en la ciudad de Salamanca y la propia historia de la Hermandad Franciscana y su relación con Tierra Santa. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 10 de enero de 2027.

Además de grandes obras cedidas para la exposición por parte de otras hermandades y piezas procedentes de conventos capuchinos, franciscanos y clarisas, también se podrán visualizar las imágenes que integran el patrimonio artístico y religioso de la cofradía, el Santísimo Cristo de la Humildad de Fernando Mayoral, el Cristo de la Fraternidad Franciscana de Ricardo Flecha que guió la Vía Aérea y el Cristo de San Francisco de Paloma Pájaro.

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