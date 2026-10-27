Consulta la agenda cultural de Salamanca hasta el 3 de noviembre

Como es habitual semanalmente, la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas tiene preparada una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo de los próximos días, en esta ocasión se extenderán hasta el 3 de noviembre.

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El miércoles 28 hay programado un ciclo de conferencias donde se hablará sobre la inteligencia emocional frente a la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Será en el salón de actos a las 19:00 horas.

El jueves día 29 se pondrá en escena la obra teatral 'Luciérnagas', con una historia que está inspirada en muchas historias reales y que se trata de una crítica a la soledad con la que tienen que lidiar de forma diaria muchas personas mayores. Tendrá lugar también en el salón de actos a las 18:00 horas.

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Hasta el 15 de noviembre se podrá visitar en el patio y el salón de actos de la biblioteca una exposición sobre la celebración del Día de los Muertos en México. Concretamente, el día 31 a las 12:00 horas se inaugurará el altar por la Asociación de Mexicanos en Salamanca. Después habrá una conferencia titulada “La Escuela de Salamanca e Isabel la Católica” impartida por Esther del Brío, catedrática de la USAL y senadora. A las 13:00 horas habrá un espectáculo de música y danza mexicana y a las 19:30 horas el pasacalles 'Xantolo, la Viejada Mexicana' con salida desde la puerta de la Casa de las Conchas.

También se podrá seguir visitando hasta el día 30 la exposición 'Angeluisiglesias'. Y el día 3 de noviembre en el salón de actos, a las 17:00 horas, dos personas vinculadas al sistema agroalimentario del ámbito local, integrantes de la Asociación La Cesta Eco-lógica, compartirán sus conocimientos y vivencias relacionadas con la producción de alimentos y su vínculo con el territorio.

La 'Biblioescena' regresa de nuevo a la Biblioteca Pública de Salamanca, con representaciones hasta el 15 de diciembre de 2026, donde habrá espectáculos dirigidos al público adulto y juvenil en formato de monólogos, teatro documento, danza contemporánea, canto, poesía, teatro, circo y clown.