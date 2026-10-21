El Auditorio de San Blas acogerá un concierto gratuito de arpa y flauta este jueves, 22 de octubre, protagonizado por las intérpretes chinas Xian YI (flauta) y XU Yanan (arpa), simbolizando así un viaje espiritual que fusiona la tradición clásica occidental con la poesía de oriente, una fusión de culturas en un tránsito sonoro que une lo real y lo onírico.

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Xiang YI (flauta) obtuvo el primer premio del Concurso de Jóvenes Artistas de la National Flute Association (EEUU), es flautista coprincipal de la Orquesta del Gran Teatro Nacional de China y ha actuado en escenarios de prestigio internacional como el Lincoln Center o el Carnegie Hall. Ha sido reconocida por ofrecer un sonido elegante e imaginativo.

Por otro lado, XU Yanan (arpa) es máster en interpretación por el Royal Northern College of Music (Reino Unido); arpista de la Orquesta Sinfónica de la Sala de Conciertos de Chengdu. También ha sido fundadora y directora artística del Centro de Arte Huashengshu, con un segundo premio en el Concurso Internacional de Arpa de Hong Kong (categoría de conjuntos, Asia). Su interpretación combina lirismo y fuerza, reflejando la armonía entre las tradiciones musicales de Oriente y Occidente.

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