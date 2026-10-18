Castilla y León destina ayudas a 37 centros públicos dentro del programa 'Bibliotecas 2030'

La Consejería de Educación ha seleccionado 37 proyectos de centros públicos de Castilla y León dentro de la convocatoria Bibliotecas Escolares de Futuro. Bibliotecas 2030. La iniciativa, que contó con 80 solicitudes tras su publicación en junio, otorgará hasta 4.000 euros a cada centro seleccionado para desarrollar actividades de lectura, investigación y aprendizaje interdisciplinar durante el curso 2026-2027.

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Los proyectos se reparten entre las nueve provincias de la Comunidad en 31 IES, un IESO, dos CEO, dos CEPA y una Escuela de Arte. Más de la mitad de los seleccionados, en concreto 20 centros (el 54 %), pertenecen al medio rural, garantizando el impulso educativo en toda la región.

Las propuestas transformarán las bibliotecas en espacios creativos y digitales mediante la producción audiovisual, el fomento del pensamiento crítico y la alfabetización mediática. Entre las temáticas principales destaca el centenario de la Generación del 27 y el reconocimiento a Las Sinsombrero, abarcando desde poesía visual con códigos QR hasta trabajos de investigación adaptados a las redes sociales.