Salamanca registra un 35,7% más de detenidos por delitos viales

La conducción sin haber obtenido nunca el carné o después de perder todos los puntos se ha convertido en la principal causa de detención o investigación por delitos contra la seguridad vial en Castilla y León. Una tendencia que acompaña al incremento de las actuaciones en las carreteras de la Comunidad, que cerró 2025 con 2.658 personas detenidas o investigadas, la cifra más alta de la serie histórica.

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Salamanca no escapa a esta evolución. La provincia contabilizó 319 casos durante el pasado año, un 35,7% más que en 2024, según los datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso Ical. El aumento sitúa a Salamanca entre los territorios de Castilla y León donde más crecieron las actuaciones por delitos contra la seguridad vial.

Detrás de este repunte autonómico destaca el incremento de los conductores sorprendidos al volante sin haber obtenido nunca el permiso o después de haber perdido todos los puntos. Por estos motivos se registraron 1.114 casos, frente a los 833 del ejercicio anterior, un 33,7% más. Por primera vez, esta categoría superó a los delitos relacionados con el alcohol y las drogas, que sumaron 1.048 casos tras aumentar un 10,2%.

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Así, circular sin autorización para conducir se ha situado como el principal motivo de detención o investigación por delitos viales en Castilla y León, al concentrar cerca del 42% de los casos. Los delitos relacionados con el consumo de alcohol y drogas representan el 39,4% del total.

Máximo histórico en Castilla y León El balance de 2025 refleja un crecimiento del 19,5% respecto al año anterior y del 36,1% en comparación con 2018. Castilla y León registró, además, el mayor incremento interanual entre las comunidades autónomas incluidas en el informe.

Por provincias, Zamora encabezó las subidas porcentuales, con un 47,8% más y 303 casos. Tras ella se situaron Salamanca, con un incremento del 35,7%, y Palencia, donde las actuaciones aumentaron un 26,5%, hasta las 200.

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En cifras absolutas, León acumuló el mayor número de detenidos e investigados, con 441, seguida de Valladolid, con 409, y Segovia, con 325. Salamanca se situó a continuación, con 319 casos. También aumentaron los registros en Burgos, con 278; Ávila, con 243, y Soria, con 140.