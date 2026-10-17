La calle Honduras permanece cortada durante dos horas por la intervención de los bomberos en el tejado de un edificio

Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca han tenido que intervenir a última hora de la tarde de este sábado en un edificio de la calle Honduras.

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Hasta el lugar se desplazon efectivos con un camión escala que han estado actuando durante unas dos horas y media, aproximadamente, realizando comprobaciones en el tejado de uno de los edificios donde había un andamio.

La Calle Honduras Permanece Cortada Mientras Ha Durado La Intervención De Los Bomberos

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La intervención se ha extendido desde las 19:40 horas hasta pasadas las 22:00 horas que es cuando han llegado los efectivos al parque de bomberos.