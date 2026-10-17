La calle Honduras permanece cortada durante dos horas por la intervención de los bomberos en el tejado de un edificio

Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca han tenido que intervenir a última hora de la tarde de este sábado en un edificio de la calle Honduras.
Hasta el lugar se desplazon efectivos con un camión escala que han estado actuando durante unas dos horas y media, aproximadamente, realizando comprobaciones en el tejado de uno de los edificios donde había un andamio.
La intervención se ha extendido desde las 19:40 horas hasta pasadas las 22:00 horas que es cuando han llegado los efectivos al parque de bomberos.
La calle estuvo cortada durante el tiempo en el que estuvieron actuando los bomberos; también estuvo presente una patrulla de la Policía Local de Salamanca.