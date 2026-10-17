Una mujer atropellada en la calle Guadiana tiene que ser trasladada al hospital de Salamanca

Una mujer atropellada en la calle Guadiana, en el barrio Blanco, ha tenido que ser trasladada hasta urgencias del hospital de Salamanca.

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La herida recibió las primeras atenciones en el lugar del accidente ocurrido poco antes de las tres de la tarde de este sábado 17 de octubre.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León indica que la mujer tenía unos 60 años y que estaba consciente cuando llegaron los sanitarios.

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