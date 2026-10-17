Casi nueve de cada diez presos excarcelados en 2020 no volvieron a prisión

Casi nueve de cada diez personas que salieron de prisión en 2020 no volvieron a ingresar por nuevos delitos durante los cuatro años siguientes. Así lo recoge el último informe de la Central Penitenciaria de Observación, dependiente de Instituciones Penitenciarias, que sitúa la tasa de reincidencia en el 13,3%.

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El estudio analiza a 17.890 personas excarceladas en 2020, de las que 15.506 no regresaron a prisión entre ese año y 2024. Por el contrario, 2.384 volvieron a ingresar para cumplir condena por nuevos delitos.

Los delitos contra la propiedad presentan la mayor tasa de reincidencia, con un 20,26%, seguidos de los quebrantamientos de condena no vinculados a violencia de género (19,86%) y los delitos contra el orden público (16,13%). En el extremo opuesto se sitúan los delitos contra la libertad sexual, con un 5,04%, y contra la salud pública, con un 5,39%.

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El perfil de quienes reincidieron corresponde mayoritariamente a hombres (95,2%), personas de nacionalidad española (88,2%) y adultos de entre 26 y 45 años. Además, el 52,5% de quienes volvieron a cometer un delito castigado con prisión lo hizo durante el primer año tras su excarcelación.

La tasa también varía según el régimen penitenciario: alcanza el 38,27% entre quienes salieron del primer grado, frente al 6,61% del tercer grado y el 4,55% de quienes accedieron a la libertad condicional.

En comparación con periodos equivalentes del estudio anterior, la reincidencia ha descendido del 14,56% registrado entre 2009 y 2013 al 13,3% del último informe.