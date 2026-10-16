Trasladan al hospital de Salamanca a un octogenario herido en accidente de tráfico en Alcañices

Un helicóptero medicalizado ha trasladado a un hombre de 80 años a Urgencias del Hospital de Salamanca en la tarde de este viernes después de resultar herido en un accidente de tráfico ocurrido en Alcañices, Zamora.

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El accidente ha ocurrido entre dos vehículos a una distancia de una hora y veinte de la capital salmantina, en la N-122.

Según informa Zamora24horas a raíz de del aviso notificado por el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, el hombre quedó atrapado y no podía salir del vehículo en el que viajaba.

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