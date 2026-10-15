A las 17:00 horas, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido este jueves 15 de octubre una alerta por el choque de una furgoneta contra la esquina de un edificio en la cuesta de Sancti-Spíritus, a la altura del número 18.

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Un herido tras el choque de una furgoneta contra un muro en la cuesta de Sancti-Spíritus

Fruto del golpe, el conductor, un varón de 40 años, aunque ha podido salir por su propio pie del vehículo, ha resultado herido en una pierna.

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Un herido tras el choque de una furgoneta contra un muro en la cuesta de Sancti-Spíritus