Un herido tras el choque de una furgoneta contra un muro en la cuesta de Sancti-Spíritus

A las 17:00 horas, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido este jueves 15 de octubre una alerta por el choque de una furgoneta contra la esquina de un edificio en la cuesta de Sancti-Spíritus, a la altura del número 18.
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Fruto del golpe, el conductor, un varón de 40 años, aunque ha podido salir por su propio pie del vehículo, ha resultado herido en una pierna.
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Hasta el lugar se han trasladado la Policía Local de Salamanca y el Servicio de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos. Además, también ha sido avisado el Cuerpo Nacional de Policía.