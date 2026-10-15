Unidades Caninas, el GREIM y Guardia Civil de Salamanca siguen patrullando para dar con el paradero de Agustín

La Guardia Civil comunica a través de sus redes sociales que la búsqueda de Agustín, el varón de 89 años que desapareció en el 30 de septiembre en Ledrada se mantiene activa.

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Ya en la jornada de este miércoles informaron de un operativo desplegado en la zona y este jueves se ha vuelto a renaudar su búsqueda con un mayor despliegue de efectivos de distintas unidades que está contando con la participación de unidades caninas, el GREIM y Seguridad Ciudadana.

Nueva Jornada De Búsqueda De La Guardia Civil Para Dar Con El Paradero De Agustín, El Varón Desaparecido El 30 De Septiembre En Ledrada. Guardia Civil De Salamanca

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