Unidades Caninas, el GREIM y Guardia Civil de Salamanca siguen patrullando para dar con el paradero de Agustín

La Guardia Civil comunica a través de sus redes sociales que la búsqueda de Agustín, el varón de 89 años que desapareció en el 30 de septiembre en Ledrada se mantiene activa.
Ya en la jornada de este miércoles informaron de un operativo desplegado en la zona y este jueves se ha vuelto a renaudar su búsqueda con un mayor despliegue de efectivos de distintas unidades que está contando con la participación de unidades caninas, el GREIM y Seguridad Ciudadana.
Desde la Guardia Civil notifican que cada día se renuevan los refuerzos para dar lo antes posible con el paradero de este hombre que fue visto por última vez caminando por la carretera DSA-250, vestido con pantalón de chandal negro, camisa de rayas azules y blancas y una chaqueta de chandal gris.