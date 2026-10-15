Las redadas de este jueves en Salamanca destapan una presunta trama de cerca de 39 robos

La operación desarrollada durante la mañana de este jueves en Salamanca se ha saldado con siete detenidos, entre ellos un menor de edad, y cinco registros en distintos inmuebles de la ciudad, tal y como ha adelantado Salamanca24horas.com. La investigación, en la que participan la Guardia Civil y la Policía Nacional, trata de esclarecer alrededor de 39 robos con fuerza cometidos en establecimientos abiertos al público y vehículos.

Publicidad Publicidad

Pese a que los asaltos investigados se iniciaron en enero de este año, las diligencias judiciales no comenzaron hasta julio, a raíz de las pesquisas conjuntas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil y la Brigada Local de Policía Judicial de la Policía Nacional en Salamanca.

Una banda presuntamente organizada y muy activa Los investigadores sospechan que detrás de los hechos se encuentra un grupo formado presuntamente por seis personas, con distintos grados de participación. Según ha podido saber este medio, existen indicios de la posible comisión de delitos de robo con fuerza en vehículos o de robo de uso de vehículo a motor, además de robos con fuerza en establecimientos abiertos al público fuera del horario de apertura.

Publicidad Publicidad

Entre los hechos investigados, que sumarían alrededor de 39 delitos entre robos en vehículos y establecimientos, también se contempla un posible delito de integración en grupo criminal. Los investigadores consideran relevante que varios de los sospechosos coincidan en la presunta autoría de diferentes asaltos, aunque no todos habrían participado necesariamente en todos los hechos.

Los sospechosos habrían actuado principalmente durante la noche, cuando los negocios estaban cerrados. Para acceder a su interior, presuntamente empleaban el método del alunizaje o forzaban puertas y ventanas, con el objetivo de sustraer dinero de máquinas recreativas, expendedoras y cajas registradoras.

Para desplazarse hasta los establecimientos y huir después de los asaltos, supuestamente utilizaban vehículos sustraídos previamente a sus propietarios. La investigación también apunta a que algunos de estos coches habrían sido robados mediante la manipulación de la centralita.

Publicidad Publicidad

De las máquinas recreativas a los productos ibéricos La actividad del grupo habría evolucionado con el paso de los meses. Si inicialmente los objetivos principales eran las máquinas recreativas y expendedoras, posteriormente los investigados habrían comenzado a sustraer también productos alimentarios, especialmente embutidos ibéricos.

En este sentido, la investigación contempla la posible participación de una persona encargada de recibir la mercancía sustraída. A esta línea de investigación se suma un posible delito de receptación, que se atribuye indiciariamente a uno de los investigados.

Un restaurante de Villaseco de los Gamitos, entre los últimos objetivos Uno de los episodios más recientes se produjo este mismo mes en un restaurante de Villaseco de los Gamitos, que sufrió tres asaltos nocturnos en apenas unos días, concretamente durante las noches del 8, 9 y 12 de octubre. En estos robos se sustrajeron productos ibéricos.