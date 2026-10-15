La Guardia Civil amplía los registros a más inmuebles de la carretera de Aldealengua

En la mañana de este jueves 15 de octubre se están produciendo varios registros paralelos por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Salamanca que desde primera hora de la mañana han estado realizando registros en viviendas y vehículos del barrio Blanco y Zurguén, donde se han producido dos detenciones y se ha decomisado un vehículo relacionado con una investigación por robos.

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A mayores, sobre las diez de la mañana, la Guardia Civil y la USECIC de Salamanca y Zamora se han desplazado también hasta la carretera de Aldealengua donde se están llevando a cabo más inspecciones en otro inmueble que se encuentra en un solar. También se han producido registros en otro edificio ubicado en el barrio de San José donde también se han producido otras dos detenciones.

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Edificio En El Que Ha Tenido Lugar El Registro Policial Que Se Ha Saldado Con Dos Detenciones En El Barrio De San José

En la redada de la carretera de Aldealengua no se han producido detenciones, pero, por el momento, no se descartan mientras los agentes buscan pruebas en el interior del inmueble que se encuentran custodiando.

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