El sistema informático de Sacyl sufre una caída generalizada y afecta de lleno al hospital de Salamanca

Una caída generalizada en el sistema informático de Sacyl afecta de lleno al hospital de Salamanca.

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Según las primeras informaciones a las que ha tenido acceso Salamanca24horas, el fallo se ha producido a las 12:55 horas de este jueves 15 de octubre afectando tanto al sistema JIMENA como a MEDORA y GACELA. De esta manera, el incidente ha impedido acceder al historial clínico de los pacientes durante el tiempo que ha estado inoperativo.

El fallo, según ratifican fuentes hospitalarias, se ha producido tras un corte eléctrico en el Centro de Procesamiento de Datos y las principales herramientas asistenciales interas en los centros de salud de Atención Primaria.

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