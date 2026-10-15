El PSOE de Salamanca denuncia el cierre de nueve colegios públicos y alerta del deterioro de la Educación en la provincia

El PSOE de Salamanca ha denunciado lo que considera un deterioro progresivo de la Educación pública en la provincia, con el cierre de nueve colegios en otros tantos municipios durante los últimos tres años, otros cinco centros en riesgo y problemas de infraestructuras, recursos y personal docente.

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El procurador socialista en las Cortes de Castilla y León, Fran Díaz, y la secretaria provincial de Educación del PSOE, Erica Polo, han responsabilizado al Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco de esta situación, que atribuyen a la falta de inversión, los recortes y la insuficiencia de recursos en los centros educativos públicos.

El PSOE alerta de problemas en colegios de la provincia Entre los ejemplos señalados por los socialistas figura Villares de la Reina, donde, según han denunciado, hay alumnos que continúan estudiando en aulas prefabricadas pese al crecimiento de la localidad y a la necesidad de ampliar los recursos educativos.

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Díaz también ha puesto el foco en el colegio público Miguel de Unamuno de Peñaranda de Bracamonte, del que ha asegurado que carece de un espacio adecuado para desarrollar la actividad física y deportiva en las condiciones previstas por la normativa.

Asimismo, el procurador socialista ha reclamado a la Junta que revierta los recortes de maestros de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales en el CEIP San Francisco de Ciudad Rodrigo.

Entre las demandas del PSOE figuran también la creación de una oferta pública de Bachillerato en las comarcas de Ledesma y la Sierra de Francia, una mayor flexibilidad en el transporte escolar y soluciones a los problemas de conciliación que, según la formación, se registraron al inicio del curso.

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Los socialistas sostienen que la Administración autonómica está dejando sin respuesta necesidades de colegios, institutos y familias, al tiempo que traslada a los ayuntamientos gastos y responsabilidades que consideran competencia de la Junta.

Críticas a las condiciones laborales y a la Formación Profesional Por su parte, Erica Polo ha centrado sus críticas en las condiciones laborales del profesorado, la falta de medios y las carencias en infraestructuras. La responsable socialista ha asegurado que el complemento específico de los docentes lleva veinte años congelado y ha advertido de la sobrecarga de trabajo que, en su opinión, soportan los profesionales ante la falta de tiempo y de apoyos para atender a un alumnado cada vez más diverso. Además, ha vinculado esta situación con un aumento del estrés laboral y un posible impacto en la calidad de la enseñanza.

La representante del PSOE también ha criticado la insuficiencia de plazas públicas en los ciclos de Formación Profesional más demandados. Según ha denunciado, esta situación obliga a algunos estudiantes a recurrir a centros privados con un coste económico elevado, algo que la formación considera una “privatización encubierta” de estas enseñanzas.

Por ello, los socialistas reclaman ampliar la oferta pública de FP, adaptarla a las necesidades del mercado laboral y garantizar que los jóvenes del medio rural tengan acceso a estas oportunidades formativas.

Más inversión y recursos para la enseñanza pública El PSOE de Salamanca considera que los resultados académicos de Castilla y León se deben, en buena medida, al trabajo y la profesionalidad de docentes y otros trabajadores del sistema educativo, y sostiene que estos resultados no deben ocultar las carencias que denuncia.

La formación reclama a la Junta más inversión en infraestructuras, plantillas suficientes, una atención adecuada a la diversidad, mejores condiciones laborales y un refuerzo de la Formación Profesional y del conjunto de las enseñanzas públicas.