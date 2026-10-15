Salamanca registra 380 casos de cáncer de mama en 2025 y la AECC reclama una atención más humana

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) reclama una atención más humana e integral para las mujeres con cáncer de mama, que tenga en cuenta no solo el tratamiento médico, sino también las consecuencias emocionales, familiares, sociales y laborales de la enfermedad.

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Bajo el lema ‘Nos lo tomamos a pecho’, la entidad conmemorará el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el próximo 19 de octubre, con actividades informativas en Salamanca y distintos municipios de la provincia.

En Salamanca, 380 personas fueron diagnosticadas de cáncer de mama durante 2025, mientras que la AECC atendió a 310 personas afectadas, 130 de ellas nuevos casos. A nivel nacional, se estima que en 2026 se diagnosticarán 38.318 nuevos casos y que más de 516.000 mujeres convivirán con esta enfermedad.

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Pese a que la supervivencia neta a cinco años alcanza el 87,8 %, la asociación recuerda que muchas pacientes necesitan apoyo para afrontar las secuelas físicas y emocionales, el miedo a una recaída y las dificultades para recuperar su vida cotidiana.

La investigación y la detección precoz, claves La AECC destina más de 32 millones de euros a 110 proyectos de investigación sobre cáncer de mama, centrados en nuevos tratamientos, la prevención de la metástasis y la mejora de la detección precoz.

La entidad también insiste en la importancia de participar en los programas de cribado, mantener hábitos saludables y facilitar información rigurosa a la población.

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Además, ofrece atención gratuita a pacientes y familiares a través del teléfono 900 100 036, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Actividades por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama El acto central tendrá lugar el 19 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas, en la Plaza del Liceo de Salamanca, con un puesto informativo en el que participarán voluntarios, profesionales, pacientes y especialistas en oncología.

La programación incluirá también lazos humanos, charlas y encuentros en Guijuelo, Santa Marta de Tormes, Ciudad Rodrigo, Cabrerizos, La Alberca y Peñaranda, entre otros municipios.