Salamanca celebrará el 22 de noviembre una nueva edición de la Marcha Contra el Cáncer

Salamanca volverá a salir a la calle el próximo domingo 22 de noviembre con motivo de una nueva edición de la Marcha Contra el Cáncer, una iniciativa que busca dar visibilidad a la lucha contra esta enfermedad y mostrar el apoyo de la sociedad a las personas afectadas y sus familias.

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La presentación oficial del evento tendrá lugar el próximo 28 de octubre en el Ayuntamiento de Salamanca, donde se darán a conocer los detalles de esta nueva convocatoria.

Bajo el lema "Salamanca en marcha contra el cáncer", la cita pretende reunir a ciudadanos de todas las edades en una jornada marcada por la solidaridad y el compromiso con la investigación y la lucha contra el cáncer.