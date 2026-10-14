La Abogacía salmantina celebra sus fiestas patronales con motivo de su 250 aniversario

El Colegio de la Abogacía de Salamanca celebra estos días sus fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Jesús en un año especialmente significativo para la institución, que conmemora el 250 aniversario de la Abogacía salmantina.

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La programación combina actividades culturales, deportivas y festivas con el objetivo de fortalecer los vínculos entre los colegiados en un ambiente de compañerismo. Entre las propuestas figuran el tradicional torneo de golf y el partido internacional de fútbol frente al equipo de abogados de Coímbra, a los que se suman los actos institucionales previstos para esta semana.

Este año, al coincidir la festividad de Santa Teresa de Jesús en jueves, la Junta de Gobierno ha decidido trasladar el día central de las celebraciones al viernes 16 de octubre. El día contará con la presencia de decanos y distintas autoridades, entre ellas el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín.

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Exposición por los 250 años de la Abogacía salmantina Los actos del viernes arrancarán a las 10:30 horas con la inauguración de la exposición ‘250 de la Abogacía Salmantina: Una Institución, miles de Historias’, que podrá visitarse en la biblioteca del Colegio.

La muestra propone un recorrido por la memoria de la institución a través de su patrimonio documental, bibliográfico e institucional, con el objetivo de acercar al público la trayectoria de una entidad con dos siglos y medio de historia.

A las 11:00 horas se celebrará una misa solemne en la iglesia parroquial de San Pablo en recuerdo de los familiares y compañeros fallecidos desde las últimas fiestas colegiales. Durante el oficio se recordará especialmente a Sebastián Battaner Arias, María del Pilar Muñoz Torres, Ramona Juan Corcho, Gerardo González Gómez, Feliciano Martín del Río, Juan José San Valero Fernández, Miguel Sánchez Redondo y Rocío Gutiérrez Moreno.

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Jura de nuevos letrados y reconocimientos a 13 profesionales Uno de los momentos centrales tendrá lugar a las 12:00 horas en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, en el Edificio Histórico, con la celebración del acto solemne y togado.

Durante la ceremonia, cinco nuevos letrados incorporados al Colegio en 2026 prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, así como de cumplimiento de las obligaciones inherentes al ejercicio de la Abogacía.

Los nuevos profesionales serán Gretell Leyva Salazar, Rocío Sabido González, Ana Fernández Navarro, Vanesa Marbán Alonso y Beatriz de Castro Bermejo.

Asimismo, 13 profesionales recibirán el diploma y la insignia de plata por cumplir 25 años de ejercicio en el Colegio de la Abogacía de Salamanca. Los homenajeados serán Marcos Iglesias Carrera, Alberto Vázquez Perfecto, Antonio Manuel Castro Martín, María Antonia Hernández Hernández, Juan Antonio Casanueva Rodríguez, María de la Yedra Rodríguez García, Antonio Rodríguez García, Luis Felipe Gómez Ferrero, Ana Belén García Díez, Raúl Rojo Martín, Antonio Acosta García, Juan María Martín Prieto y Juan Ignacio Martín Miguel.