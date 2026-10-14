Salamanca, sin residencias juveniles públicas de la Junta pese a las 779 plazas ofertadas en Castilla y León

Las residencias juveniles de titularidad de la Junta de Castilla y León ofrecen 779 plazas en la Comunidad, de las que 685 están ocupadas, lo que supone una ocupación del 78%. Sin embargo, Salamanca no cuenta con ninguna de estas instalaciones, según los datos facilitados por el Gobierno autonómico.

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El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha visitado la residencia juvenil Antonio Machado de Soria, que mantiene ocupadas sus 77 plazas, para conocer el funcionamiento de estos centros al inicio del curso académico.

La Junta mantiene congelados los precios máximos de las residencias desde 2013 y aplica bonificaciones en función de la situación económica, el expediente académico y otras circunstancias personales.

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