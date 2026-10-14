Cierra durante una semana la pasarela peatonal del Vialia para realizar trabajos de mantenimiento

La pasarela peatonal que conecta el Paseo de la Estación con la calle Peñaranda, conocida como la pasarela del Vialia, permanecerá cerrada al tránsito durante una semana debido a los trabajos de mantenimiento que llevará a cabo el Ayuntamiento de Salamanca.

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El corte comenzará este jueves, 15 de octubre, y se prolongará hasta el próximo 21 de octubre. Las actuaciones previstas incluyen la reparación de la superficie de paso y el mantenimiento de la estructura para mejorar las condiciones de seguridad de los peatones de cara a los meses de invierno.

En concreto, los trabajos tienen como objetivo garantizar que el pavimento cumpla su función antideslizante y ayude a evitar resbalones cuando se produzcan heladas.

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Dos alternativas para cruzar las vías del tren Durante el cierre, los peatones que utilizan habitualmente esta infraestructura para salvar las vías ferroviarias tendrán que recurrir a otros itinerarios.

El Ayuntamiento plantea como alternativas el viaducto de la estación y el túnel de la Televisión, dos opciones para mantener los desplazamientos entre ambas zonas de la ciudad mientras duren las labores de mantenimiento.